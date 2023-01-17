العالم اليوم - الأردن يستدعي سفير إسرائيل على خلفية "اعتراض السفير"

انتم الان تتابعون خبر الأردن يستدعي سفير إسرائيل على خلفية "اعتراض السفير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 04:20 مساءً - استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، يوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سنان المجالي بأنه قد "تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ "شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته". وأكدت الرسالة "إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي والتذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الأردن يستدعي سفير إسرائيل على خلفية "اعتراض السفير" .. في رعاية الله وحفظة