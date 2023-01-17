العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على محطة قطار مهمة بدونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 04:20 مساءً - أعلن زعيم محلي موال لروسيا في دونيتسك أن القوات الروسية حققت نجاحات كبيرة في مدينة ماريينكا في ضواحي دونيتسك، وأنها سيطرت على محطة قطارات مهمة إلى الشمال من سوليدار.

فقد قال القائم بأعمال رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، الثلاثاء، إن القوات الروسية حققت نجاحات كبيرة في ماريينكا، حيث تم تطهير جميع الأبنية العالية في المدينة؛ وأن المدينة ستخضع قريبًا لسيطرة القوات الروسية بشكل كامل.

وأضاف في تصريح لقناة "روسيا-24": "نتوقع أن تخضع ماريينكا بالكامل، في المستقبل القريب، لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما أعلن بوشيلين عن إحراز تقدم وتحسين الوضع العسكري للقوات في اتجاه مدينة أفدييفكا.

كذلك أعلن بوشيلين أن محطة السكك الحديدية "سول" أصبحت بالفعل تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي.

وأشار إلى أن اتصالات وإمدادات القوات الأوكرانية بين سيفرسك وباخموت قد قُطعت بعد السيطرة على مدينة سوليدار، منوها إلى أنه "من المهم بالتأكيد بالنسبة لنا قطع الاتصال بين سيفرسك وأرتيموفسك (باخموت)".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الجمعة الماضي 13 يناير، سيطرتها الكاملة على مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.

ووصفت الدفاع الروسية السيطرة على سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما يسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في باخموت وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجمالي الخسائر الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العملية الدائرة في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا.

وقالت إنه تم القضاء على أكثر من 120 عسكرياً من القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمانسك، بالإضافة إلى 100 عسكري آخرين على محاور دونيتسك.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 طائرات مسيرة أوكرانية و14 قذيفة MLRS، إلى جانب تدمير 4 رادارات أوكرانية صناعة أميركية.