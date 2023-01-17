العالم اليوم - انقلاب الموازين في ترتيب سائقي فورمولا 1 الأعلى أجرا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 04:20 مساءً - أصبح الهولندي "ماكس ڤيرستاپن" سائق فريق "ريد بُل" لسباقات فورمولا 1 هو الأعلى أجراً بين أقرانه في اللعبة بنهاية العام 2022.. "ڤيرستاپن"، البالغ من العمر 26 عامًا، تفوق على منافسه البريطاني "لويس هاميلتون" في قائمة السائقين أبطال العالم الأكثر أجراً ليقلب الموازين رأسًا على عقب.

السائق الهولندي جنى مبلغ 60 مليون دولار في عام 2022، منها 20 مليون دولار من المكافآت، وفقًا لمجلة فوربس، فيما حصل "هاميلتون" سائق "مرسيدس" على 55 مليون دولار، وكلها جاءت من راتبه العادي دون أي أموال إضافية.

ثروة "ڤيرستاپن"

ارتفع صافي ثروة السائق الهولندي "ماكس ڤيرستاپن" في العام الماضي إلى 200 مليون دولار، وازداد دخله السنوي من 40 مليون دولار في عام 2021 إلى 60 مليون دولار بنهاية عام 2022.

وكان "ڤيرستاپن" قد وقع عقدًا جديدًا قبل الموسم الماضي، وأنهى عام 2022 محققًا 15 فوزًا محققًا رقمًا قياسيًا في الفورمولا 1 ويتصدر ترتيب السائقين بعدد نقاط 146 نقطة، ونجح في منح فريق "ريد بُل" الفوز بأول بطولة للصانعين منذ 2013 وإنهاء سلسلة هيمنة فريق "مرسيدس" التي استمرت 8 سنوات.

وكان "ڤيرستاپن" قد واجه انتقادات حادة خلال الموسم المنقضي بسبب ما وُصف بطريقته "العدوانية" في القيادة لكن موهبته الواضحة في القيادة وضعته في المكان الصحيح على قمة ترتيب السائقين، حيث يتوقع له الخبراء أن يستمر على القمة لعدة سنوات.

أسوأ موسم لهاميلتون

تامر عبد الخالق، مؤسس ومدير موقع "موتور سبييد تي في" المختص بعالم المحركات، صرح لـ "اقتصاد دوت الخليج" أن البريطاني "لويس هاميلتون" كانت له في الماضي أنشطة متعددة خارج نطاق السباقات، وأنشطته الاجتماعية مرتفعة جدًا فكان يحصل على الكثير من الأموال لنشاطه الكبير وحضوره في العديد من المناسبات.

وأضاف عبد الخالق أن عام 2022 كان هو الأسوأ في تاريخ "هاميلتون" المهني، فلم يحقق أي انتصارات منذ دخوله عالم الفورمولا 1 في عام 2007.

وأكد الصحفي المصري، المتخصص في الرياضات الميكانيكية، أن "ماكس ڤيرستاپن" كان على العكس من هاميلتون، فأنشطته داخل مجال رياضة السيارات كبيرة وحتى خارج الفورمولا 1 فهو يعمل مع شركة ريدبُل كمروج لأنشطة الشركة الدعائية.

وأوضح عيد الخالق أن "هاميلتون" وقع عقدًا مع فريق "مرسيدس" عام 2015 بحوالي 30 مليون دولار عند التوقيع وراتب لمدة عام بمبلغ 120 ملايين دولار سنويًا، ثم رفع راتبه في 2018 إلى 42 مليون دولار في عقد تم تمديده إلى 2020, وهو العقد الذي وضعه على رأس قائمة فوربس 2018 كأعلى سائق فورمولا 1 أجراً.

ثروة هاميلتون

وبلغ صافي ثروة "هاميلتون" حوالي 825 مليون دولار، إذ يعتبر أحد الرياضيين الأعلى أجراً في العالم وهو ثامن أغنى رياضي في العالم، لكن تفوق "ڤيرستاپن" عليه في 2022 سيغير بكل تأكيد المشهد في فورمولا1 على المستوى المالي للسائقين وخلق توجه مختلف لدى أصحاب العلامات التجارية الكبرى الباحثة عن وجوه جديدة في حملاتها الدعائية بين وقت وآخر.

وجاء الإسباني المخضرم "فيرناندو ألونسو" سائق "أستون مارتن" في المركز الثالث على قائمة ترتيب السائقين الأعلى أجراً بمبلغ 30 مليون دولار، على الرغم من احتلاله المركز التاسع في ترتيب سائقي فورمولا 1 السنوي، وتبلغ ثروته الصافية حوالي 260 مليون دولار في بداية العام الحالي بحسب موقع "ويلثي غوريلا".

ترتيب قائمة السائقين الأعلى أجراً