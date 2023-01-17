العالم اليوم - "أوبك" تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 04:20 مساءً - أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.

كما أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2022 دون تغيير عند 2.5 مليون برميل يوميا.

ووفق بيانات "أوبك"، الثلاثاء، تتوقع المنظمة أن الطلب الصيني على النفط سوف يتعافى هذا العام نتيجة تخفيف الدولة الآسيوية للقيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وأشارت المنظمة أن التوقعات الحالية لا تزال محاطة بالشكوك بسبب التطورات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية.

كما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو إنتاج النفط في 2023 من خارج دول المنظمة دون تغيير عند 1.5 مليون برميل يوميا.

وتتوقع المنظمة أن يتوسع المعروض النفطي من خارج المنظمة بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا خلال 2022، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

ومن جهة أخرى، أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري دون تغيير عند 2.5 بالمئة، بينما زادت من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2022 إلى 3 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في التقديرات السابقة.