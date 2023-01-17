روسيا تخفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قالت شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، إنها ستشحن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، عبر أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بانخفاض 8% تقريبًا عن الأيام السابقة، وفقًا لما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وشحنت الشركة ما بين 35.4 و35.5 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا، خلال الأيام العشرة الماضية، بعد أن شحنت أكثر من 40 مليون متر مكعب يوميًا، فى نهاية العام الماضى والأيام الثلاثة الأولى من عام 2023. وقال مصدر مطلع على البيانات: إن خفض الشحنات ربما يعكس ارتفاعًا قياسيًا فى درجات حرارة الشتاء، بمعظم أنحاء أوروبا خلال فترة بداية العام. وتراجعت صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب فى 2022 إلى أدنى مستوى، بعد انهيار الاتحاد السوفيتى مع انخفاض التوريد إلى أهم المستوردين، بسبب الصراع فى أوكرانيا وبعد انفجارات دمرت خط أنابيب رئيسى، بحسب القناة الإخبارية.

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