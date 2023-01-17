«القاهرة الإخبارية»: تسليم جثامين 22 من ضحايا طائرة نيبال المنكوبة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات النيبالية، اليوم الثلاثاء، تسليم جثامين 22 شخصًا من أصل 72 كانوا على متن طائرة ATR 72، إلى ذويهم، وذلك بعدما تحطمت الطائرة قرب مدينة بوخارا، أول أمس الأحد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم نقل جثامين بقية الضحايا إلى العاصمة كاتماندو، مشيرة إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية عن جثمانين بقية المفقودين حتى الآن.

وكانت الطائرة ATR 72 التابعة لشركة Yeti Airlines، متجهة من العاصمة كاتماندو إلى بوخارا، وعلى متنها 72 راكبًا، وتحطمت الأحد الماضى، فى المنطقة الواقعة بين مطارى بوخارا القديم والجديد، فى حين ارتفع عدد قتلى الطائرة إلى 70 شخصًا بانتشال قوات الإنقاذ جثتين آخرين، الإثنين، إذ عانى رجال الإنقاذ من طقس ملبد بالغيوم جابوا خلاله مضيق نهر بحثًا عن ضحايا بعد أكثر من 24 ساعة من الحادث.

وشكلت السلطات النيبالية لجنة تحقيق لمعرفة أسباب تحطم الطائرة، ومن المتوقع أن تقدم تقريرًا فى غضون 45 يومًا، بعد الانتهاء من تحليل تسجيلات الصندوق الأسود.

وتشير البيانات الأولية إلى أنه من المرجح أن يكون سبب تحطم الطائرة عطلًا فنيًا، بينما تعد حوادث الطائرات أمرا غير نادر فى نيبال التى توجد فيها 8 جبال من بين أعلى 14 قمة بالعالم، من بينها قمة إيفرست، إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.

وفى مايو 2022، تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "تارا آير" فى ناحية موستانج فى نيبال، ما أسفر عن مصرع 22 شخصًا كانوا على متنها. ولقى 350 شخصًا على الأقل حتفهم منذ عام 2000، فى حوادث تحطم طائرات أو مروحيات بنيبال.