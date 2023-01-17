العالم اليوم - صلاح وبونو ومعلول ضمن التشكيلة المثالية للأفضل في إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 03:22 مساءً - اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في القارة السمراء لسنة 2022، والتي طغى عليها لاعبون عرب، من أبرزهم المصري محمد صلاح، والمغربي ياسين بونو، والتونسي علي معلول.

وضمت تشكيلة أفضل اللاعبين في إفريقيا، 5 مغاربة، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه منتخب أسود أطلس في كأس العالم، والذي وصل فيه إلى نصف النهائي.

وجاءت التشكيلة التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، على النحو التالي:

الهجوم:

خط الوسط:

خط الدفاع:

حراسة المرمى: