المفوضية الأوروبية: نسعى لتقنين استخدام التكنولوجيا النظيفة

جدة - نرمين السيد - وشددت فون دير لاين، فى كلمة ألقتها خلال الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس اليوم الثلاثاء، على أن المفوضية الأوروبية اتخذت إجراءات فاعلة للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية وخفض أسعار الطاقة. وتابعت:"نسعى لتقنين استخدام التكنولوجيا النظيفة التى تهيمن على قطاعات، مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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