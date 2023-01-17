تصريح روسى جديد بشأن شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وقال "ناريشكين"، معلقا على نوايا كييف المعلنة مؤخرا لبدء العمل على "عودة شبه جزيرة القرم": "هذا مستحيل".
وفى سياق متصل، قال رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، إن خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا قد فشلت، وهناك مطالبات فى المجتمع الدولى بالتعددية القطبية.
وأضاف فولودين، فى كلمته أمام الاجتماع الأول لدورة الربيع فى مجلس الدوما الروسى: "لقد فشلت خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا، فيما يطالب المجتمع الدولى بالتعددية القطبية ونظام عالمى عادل، ومناهجنا تستند لتطوير العلاقات مع الدول الأخرى؛ استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى شؤون الدول ذات السيادة والتعاون متبادل المنفعة".
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