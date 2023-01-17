مستشار الرئيس الأوكرانى يتقدم باستقالته من منصبه

جدة - نرمين السيد - في سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على محطة سكة حديد قرب مدينة سوليدار، واقتراب السيطرة على بلدة مارينكا.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس الإثنين، إنه يتوقع قرارات من حلفاء أوكرانيا لإمدادهم بالسلاح.