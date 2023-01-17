بوتين: إنتاج النفط الروسى فى 2022 ارتفع بنحو 2%

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عائدات الميزانية الروسية زادت العام الماضى، موضحا أن أداء الاقتصاد الروسى فاق توقعات كل الخبراء.

كما أشاد الرئيس الروسى بأداء العاملين بقطاع الصناعات العسكرية، قائلا إن "الصناعات العسكرية تعمل على مدار الساعة لتوفير احتياجات قواتنا".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.