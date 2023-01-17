جدة - نرمين السيد - وأضاف "نيوسوم"، أن العواصف تسببت فى إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف. وكانت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قد تعرضت لعواصف رعدية عاتية أثارت المزيد من الأمطار والثلوج وجعلت السفر محفوفا بالمخاطر، فيما حثت السلطات المحلية سكان العديد من المقاطعات على سرعة الإخلاء بسبب مخاوف من الفيضانات على طول نهر متضخم بالفعل بالقرب من سكرامنتو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد قتلى عواصف ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 20 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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