وأظهرت بيانات من المكتب الوطنى للإحصاء اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلى الإجمالى 2.9% فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9% فى الربع الثالث، ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثانى الذى بلغ 0.4% وتوقعات السوق بارتفاع 1.8%.
وعلى أساس فصلى، تجمد الناتج المحلى الإجمالى، إذ سجل صفرا فى الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9% فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلى الإجمالى 3%، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمى البالغ "حوالى 5.5%" ويتأخر بشدة عن نمو 8.4% فى 2021.
وباستثناء النمو البالغ 2.2% بعد صدمة كورونا (كوفيد 19) الأولى فى 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التى استمرت عقدا من الزمن والتى أثرت على الاقتصاد، بحسب القناة الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: الصين تسجل أحد أسوأ معدلات النمو الاقتصادى فى 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.