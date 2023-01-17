القاهرة الإخبارية: الصين تسجل أحد أسوأ معدلات النمو الاقتصادى فى 2022

جدة - نرمين السيد - تراجع النمو الاقتصادى الصينى فى 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته فى قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا وتباطؤ فى سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأظهرت بيانات من المكتب الوطنى للإحصاء اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلى الإجمالى 2.9% فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9% فى الربع الثالث، ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثانى الذى بلغ 0.4% وتوقعات السوق بارتفاع 1.8%.

وعلى أساس فصلى، تجمد الناتج المحلى الإجمالى، إذ سجل صفرا فى الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9% فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلى الإجمالى 3%، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمى البالغ "حوالى 5.5%" ويتأخر بشدة عن نمو 8.4% فى 2021.

وباستثناء النمو البالغ 2.2% بعد صدمة كورونا (كوفيد 19) الأولى فى 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التى استمرت عقدا من الزمن والتى أثرت على الاقتصاد، بحسب القناة الإخبارية.