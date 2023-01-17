العالم اليوم - 7 طرق لمنح بيتك طاقة ايجابية؟

انتم الان تتابعون خبر 7 طرق لمنح بيتك طاقة ايجابية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 01:22 مساءً - كثيرًا ما ندخل منزلًا ولأول وهلة نقول: يا سلام... هذا البيت يحمل طاقة ايجابية، بينما نخلد إلى الصمت لو كان البيت يتمتع بطاقة سلبية.

ماذا تعني الطاقة الايجابية في البيت؟

تعني ببساطة أن هذا البيت يرحب بك في كل زواية من زواياه، ويوفر بيئة منعشة لأصحاب البيت وساكنيه. ليست المسألة معقدة، بل مفاتيحها بيدنا. ونتساءل: ما هي الطرق التي تجلب الطاقة الايجابية إلى البيت؟ إنها متعددة لكننا سنختار أهمها:

1 ــ التركيز على ضوء الشمس الطبيعي

يحفز ضوء الشمس الطبيعي إنتاج فيتامين د الذي يرفع الحالة المزاجية ويجعل الناس يشعرون بالسعادة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الوصول الواسع لأشعة الشمس في التخفيف من أعراض الاكتئاب، ورفع مستوى المرضى أو المسنين.

للاستفادة من القوى الإيجابية لأشعة الشمس، افتح الستائر للسماح بدخول الضوء الطبيعي إلى الغرفة. يمكن أن يساعد تنظيف النوافذ الزجاجية وإزالة العوائق التي تحجب الضوء أيضًا على جعل الغرفة أكثر إشراقًا وإيجابية.

2 ــ القضاء على الفوضى

تسبب الفوضى التوتر ولا شيء يسحق الطاقة الإيجابية تمامًا مثل الإجهاد، بالإضافة إلى كونها مزعجة للعيش معها، يمكن أن تكون الفوضى في كثير من الأحيان خطيرة في أماكن الرعاية المنزلية. فالتخلص منها الفوضى يوفر الشعور بالهدوء والانفتاح.

والخطوة بسيطة مثل إزالة الفوضى في درج واحد في المطبخ أو غرفة النوم يمكن أن يكون له تأثير عميق على إيجابية الغرفة أو المساحة. ويمكن استبدال هذه الفوضى بوعاء من الزهور أو صور عائلية عزيزة.

3 ـــ دمج النباتات المنزلية أو الزهور

يوفر دمج النباتات في المنزل عشرات الفوائد، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء وتجميل المساحة وإضافة شخصية إلى المكان، فقد ثبت أيضًا أن النباتات المنزلية الحيّة والزهور تعمل على تحسين المشاعر والحالات العقلية للمرضى أو كبار السن. لبعث المزيد من الجمال، اختر النباتات التي تزهر مثل الزنابق أو أشجار الفاكهة، ولا يوجد شيء يضاهي زهرة جميلة تجعل المكان أكثر سعادة وإيجابية.

4 ـــ افتح النوافذ

يعرف معظم الناس أن قضاء الوقت في الهواء الطلق يوفر فوائد مثل تقليل القلق وانخفاض معدلات ضغط الدم. وهذا من شأنه أن يحيي غرفة متعفنة من خلال الهواء النقي. ولعل سماع الأصوات الخارجية مثل زقزقة العصافير والعواصف والرعد، وضحكات الأطفال في الشارع يكون له تأثير كبير على إيجابية المكان.

5 ـــ طلاء جديدة للبيت

إن تزيين الغرف بالطلاء يعد طريقة رائعة لجعلها تبدو نظيفة ومنعشة ومشرقة. اختر ألوانًأ جميلة، واعمل بعض الرسومات، حتى لو تكن بسيطة، يمكن أن يكون له تأثير عميق على إيجابية المكان من خلال تغطية الشوائب على الجدران وإضفاء حياة جديدة على الغرفة.

6 ـــ تعليق الأعمال الفنية

إن تعليق الأعمال الفنية على الجدران يبعث على الطاقة الإيجابية إلى البيت، وكذلك وضع البطاقات أو الرسومات التي يقوم بها الأطفال أو الأصدقاء أو الأحفاد في مناطق معينة مثل الثلاجة أو على جدران غرفة المعيشة وغرفة النوم. يوفر تعليق العمل الفني الهادف تذكيرًا دائمًا بالحب والضوء والسعادة ويمكن أن يجعل الغرفة على الفور أكثر إيجابية.

7 ـــ دعوة إلى الطبيعة

إذا كانت هناك نافذة كبيرة أو شرفة في البيت، فكر بوضع صحون لتغذية الطيور التي يجذبها البيت إذ ستبدأ الطيور في التردد على البيت مما يجعله أكثر ايجابية وانسانية.