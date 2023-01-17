العالم اليوم - بعد تصريحات "صاروخ دنيبرو".. استقالة مستشار للرئيس الأوكراني

انتم الان تتابعون خبر بعد تصريحات "صاروخ دنيبرو".. استقالة مستشار للرئيس الأوكراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 01:22 مساءً - قدم مستشار الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، استقالته، الثلاثاء، بعد احتجاج شعبي على تصريحات أدلى بها، تشير إلى أن أوكرانيا أسقطت صاروخا روسيا أودى بحياة 41 شخصا على الأقل في مدينة دنيبرو.

وأعلن أوليكسي أريستوفيتش استقالته على موقع فيسبوك، بعد اعتذاره علنا والتراجع عن تعليقاته في منشور على تطبيق تيليغرام.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن مجمعا سكنيا أصيب بصاروخ روسي من طراز "كيه إتش 22"، والذي لا تملك كييف المعدات اللازمة لإسقاطه.

وكتب أريستوفيتش: "أقدم اعتذاري الخالص للضحايا وأقاربهم وسكان دنيبرو، وكل من تأذى بشدة بسبب روايتي الخاطئة عن سبب سقوط الصاروخ الروسي على مبنى سكني"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.