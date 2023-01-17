العالم اليوم - الجيش الروسي يعلن عن تغييرات واسعة النطاق بصفوفه

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 01:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، عن إجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي في الفترة من عام 2023 حتى 2026.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماع للإدارة العسكرية عقده الوزير حول قضايا زيادة عدد القوات المسلحة الروسية، إن تعداد القوات المسلحة الروسية سوف يرتفع إلى 1.5 مليون فرد، فيما ستجري تلك التغييرات في الفترة من 2023-2026.

وأضاف سيرغي شويغو: "تأتي هذه التغييرات واسعة النطاق في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2023-2026، وسيتطلب ذلك من جميع نواب الوزير والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي وفروع القوات المسلحة اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة".

وفي وقت لاحق، قال الكرملين إن "زيادة أعداد القوات الروسية تتعلق بالحرب بالوكلة التي يقودها الغرب ضد روسيا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تفقد شويغو مقر مجموعة قوات "فوستوك" أثناء عملها في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بينما أعلن مسؤول موال لروسيا في دونيتسك عن تقدم القوات الروسية باتجاه أفدييفكا والسيطرة على منطقة أخرى.

وكان الوزير شويغو "تفقد مقر مجموعة قوات فوستوك أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت، في بيان، أن الوزير استمع إلى تقرير من قائد المجموعة، الفريق رستم مرادوف، حول الأوضاع الراهنة وقادة التشكيلات والعمليات عن سير المهمات القتالية في الاتجاهات الرئيسية.

وأولى شويغو اهتمامًا خاصًا بتهيئة الظروف للنشر الآمن للجيش، وتنظيم الدعم للقوات، وعمل الوحدات الطبية والخلفية.