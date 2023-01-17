النمسا: روسيا لها دور فى الهيكل الأمنى الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف شالنبرج: "يجب أن لا نتجاوز الحد، على سبيل المثال من خلال فرض حظر على التأشيرات لـ 144 مليون روسي".
وتابع: "علينا أيضًا أن نفكر فى اليوم التالى، والأسبوع الذى يليه، والأشهر التى تليها، سيتعين على الهيكل الأمنى الأوروبى أن يشمل روسيا بطريقة أو بأخرى فى المستقبل كعضو دائم فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكقوة نووية".
وقال الدبلوماسى النمساوى، إنه يجب الاحتفاظ بمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا كمنصة تفاوضية، منتقدا رفض وارسو دعوة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، لحضور اجتماع المجموعة الأخير فى بولندا.
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