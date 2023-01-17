مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية، إن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومى الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

واحتجزت قوات الاحتلال هويات جميع المصلين الوافدين لأداء صلاة فجر اليوم فى المسجد الأقصى.