روسيا: نبحث زيادة عدد العسكريين إلى 1.5 مليون جندى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التغييرات بالجيش تستمر حتى عام 2026.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن فى سبتمبر الماضى، التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسى لمواجهة التحديات الحالية ولحماية أرض وسيادة روسيا الكاملة.

يشار إلى أن بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.