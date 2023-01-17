فرنسا تعلن حالة الطوارئ فى 17 إقليما

جدة - نرمين السيد - ويحذر خبراء الأرصاد الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - من المخاطر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية فى كل من كورس والجنوب الغربى وبرجونية وجبال الألب.

وأضافت القناة أن أربعة أقاليم يواجهون خطر هبوب رياح قوية وهم "لاند" (جنوب غرب فرنسا) و"البرانس الأطلسية" و"البرانيس العليا" بسبب المنخفض الجوى "فيين" الذى يسبب رياح عاتية. موضحة أنه تم تسجيل عاصفة بلغت قوتها 137 كم / ساعة فى "سوكوا" (البرانس الاطلسية) وتم تسجيل أمطار تراكمية تتراوح بين 30 و40 ملم فى "لاند" و"البرانس الاطلسية".

ويتوقع تساقط الثلوج بكميات كبيرة وعلى ارتفاع منخفض فى معظم المرتفعات، ولا سيما جنوب المرتفعات الوسطى حيث بدأ تساقط الثلوج بالفعل.