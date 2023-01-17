الصومال: مقتل 11 جنديًا في هجوم على معسكر للجيش

جدة - نرمين السيد - وكانت الصومال أعلنت السبت الماضى، وقوع انفجارين بوسط البلاد؛ ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 6 آخرين على الأقل، فى تفجير انتحارى بسيارة ملغومة عند نقطة تفتيش تابعة لقوات الحكومة الصومالية، فى إقليم هيران بوسط البلاد.

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