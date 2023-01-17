جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إن رئيس فيتنام نجوين شوان فوك، تقدم باستقالته من منصبه، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إن رئيس فيتنام نجوين شوان فوك، تقدم باستقالته من منصبه، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. ولم تشر التقارير إلى الأسباب التى تقف وراء استقالة الرئيس الفيتنامى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: رئيس فيتنام يتقدم باستقالته من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.