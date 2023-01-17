السويد: نسعى لتحويل أصول روسيا المجمدة لإعمار كييف

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته، أمس الإثنين، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إنه يتوقع قرارات من حلفاء أوكرانيا لإمدادهم بالسلاح.

وعلى الجانب الآخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميترى بيسكوف، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يغير الوضع على الأرض، بل سيطيل معاناة الشعب الأوكرانى، قائلا إنه "سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وأضاف بيسكوف أن "استمرار ضخ الأسلحة نحو النظام الأوكرانى لن يؤدى إلا لإطالة أمد النزاع، وهو ما تريده الولايات المتحدة بالفعل".

وعلق متحدث الرئاسة الروسية على استهداف مدينة دنيبروبتروفسك، قائلا: "إن استهداف المدينة لم يكن من قبل القوات الروسية، بل من قبل نظام الدفاع الجوى الصاروخى الأوكرانى".