تحذير جديد من الأرصاد الأمريكية بشأن ولاية كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر السفر من أو إلى ولاية كاليفورنيا، التى تتعرض منذ ثلاثة أسابيع لعواصف شتوية وأعاصير عاتية تسببت فى أضرار مادية وبشرية واسعة النطاق.





وذكر مكتب خدمة الطقس فى سكرامنتو، عاصمة الولاية - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلتها وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم: "إذا كان عليك السفر، فاستعد لظروف السفر الخطيرة وتأخيرات قد تستمر لساعات السفر وإغلاقات الطرق".

فيما صدرت تحذيرات من انهيار جليدى فى المناطق الريفية الواقعة فى وسط سييرا، بما فى ذلك منطقة تاهو الكبرى.

وتسببت العواصف الرعدية والأعاصير فى فى هطول كميات قياسية من الأمطار والثلوج، مما أدى إلى قطع الطاقة عن الآلاف وإغراق الطرق وسقوط الأشجار والتسبب فى انهيارات أرضية، ورغم تصريحات خبراء الأرصاد بأن طقس الأمس كان ضعيفًا نسبيًا مقارنة بالعواصف السابقة، إلا أن مخاطر الفيضانات والانهيارات الطينية لا تزال قائمة نظرا لأن الولاية باتت مشبعة للغاية من مياه الأمطار والثلوج.

وفى مقاطعة مونتيرى، اجتاح نهر ساليناس المتضخم الأراضى الزراعية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال المسؤولون أمس، إن خطر الفيضان لا يزال قائما لاسيما فى مقاطعة ميرسيد فى الوادى الأوسط الزراعى، فيما وقع حاكم الولاية جافين نيوسوم - أمس - أمرًا تنفيذيًا لزيادة تعزيز الاستجابة الطارئة للعواصف فى الولاية ومساعدة المجتمعات التى تعرضت لأضرار.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس جو بايدن إلى الساحل المركزى لولاية كاليفورنيا - بعد غد الخميس - لزيارة المناطق المنكوبة، وقال البيت الأبيض - فى بيان نشره قبل ساعات - إن الرئيس سيزور المناطق المتضررة بصحبة فرق الإنقاذ ومسؤولى الولاية والمسؤولين المحليين، ويستطلع جهود التعافى وتقييم الدعم الفيدرالى الإضافى المطلوب.