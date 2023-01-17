جدة - نرمين السيد - كما أعلنت الدفاع الروسية اقتراب السيطرة على بلدة مارينكا. وفى وقت سابق، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميترى بيسكوف، على استهداف مدينة دنيبروبتروفسك، قائلا: "إن استهداف المدينة لم يكن من قبل القوات الروسية، بل من قبل نظام الدفاع الجوى الصاروخى الأوكرانى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: روسيا تسيطر على محطة سكة حديدية قرب سوليدار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.