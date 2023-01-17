العالم اليوم - أكبر طائرة على الإطلاق تحطم رقما قياسيا في اختبار طيران

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:26 صباحاً - أكملت أكبر طائرة في العالم "ستراتولونش"، رحلة تجريبية حطمت خلالها رقما قياسيا، حيث ظلت محلقة لمدة 6 ساعات فوق صحراء موهافي بكاليفورنيا.

ماذا تعرف عن "روك"؟ يبلغ طول جناحي الطائرة العملاقة "روك" 117 مترا، أي أطول من ملعب كرة القدم الأميركية.

تتمتع بـ6 محركات بوينغ 747 .

غريبة الشكل إذ تتمتع بهيكلين، وتبلغ سرعتها القصوى خلال الطيران 340 كيلومترا في الساعة.

يمكنها أن تحلق على ارتفاع يصل إلى 5182 مترا.

قادرة على حمل حمولة تصل إلى 220 طنا .

يجري اختبار الطائرة لتستخدم كمنصة إطلاق للأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. التجربة الجديدة اختبار الطيران الذي انطلق من ميناء "موهافي" للطيران والفضاء في كاليفورنيا، هو الثاني الذي تم فيه حمل مركبة اختبار "تالون إيه" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، من ستارتولونش".

خلال الاختبار الأخير، الجمعة، أجرى فريق ستارتولونش "مناورات وتسلسل اتصالات" لأول اختبار فصل على الإطلاق.

الشركة تطمح في إجراء "اختبارات السقوط" الأولى في وقت لاحق من هذا العام .

تأمل ستارتولونش في نهاية المطاف، باستخدام الطائرة العملاقة لتوفير وصول "ملائم وبأسعار معقولة وروتينية" إلى الفضاء، على غرار الطريقة التي تستخدمها شركة "فيرجن أوربت" . ماذا قال الرئيس التنفيذي؟ الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتولونش"، زاكاري كريفور، قال: " يواصل فريقنا المذهل إحراز تقدم في الجدول الزمني للاختبار، ومن خلال عملهم الشاق، نقترب أكثر من أي وقت مضى من الفصل الآمن، واختبارات الطيران التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ".

يواصل فريقنا المذهل إحراز تقدم في الجدول الزمني للاختبار، ومن خلال عملهم الشاق، نقترب أكثر من أي وقت مضى من الفصل الآمن، واختبارات الطيران التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "نحن متحمسون لما هو قادم هذا العام، حيث نقدم خدمة اختبار الطيران التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، على الإنترنت لعملائنا وللأمة"، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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