روسيا تعلن اقتراب السيطرة على بلدة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت منذ أيام، أن قواتها سيطرت على مدينة سوليدار بالكامل، وذلك بعد معارك شرسة، موضحة أن ذلك سيسمح لقواتها بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير من سوليدار.

وأكدت موسكو أن السيطرة على سوليدار خطوة حاسمة فى عملياتها العسكرية فى أوكرانيا، قائلة إنها "خطوة مهمة باتجاه القيام بهجمات ناجحة فى المستقبل"، كما أنها ستسمح بعزل القوات الأوكرانية فى باخموت.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.