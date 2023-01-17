مطار بغداد الدولى يعلن عودة حركة الملاحة الجوية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن حركة الملاحة الجوية فى المطار عادت إلى طبيعتها بانسيابية جدول الرحلات الجوية بعد وصول مدى الرؤية 1300م، مضيفة أن الحركة عادت بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

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