نائبا وزيرى الخارجية والدفاع الأمريكيين يزوران أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نائبى وزيرى الخارجية والدفاع الأمريكيين يجريان زيارة إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق، إنه يتوقع قرارات من حلفاء أوكرانيا لإمدادهم بالسلاح. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميترى بيسكوف، أكد فى وقت سابق من أمس الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يغير الوضع على الأرض، بل سيطيل معاناة الشعب الأوكرانى، قائلاً إنه "سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة". وأضاف بيسكوف أن "استمرار ضخ الأسلحة نحو النظام الأوكرانى لن يؤدى إلا لإطالة أمد النزاع، وهو ما تريده الولايات المتحدة بالفعل".

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