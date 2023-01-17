واشنطن: الحوثيون يحرمون اليمن من مصادر الدخل.. والحكومة تتحلى بضبط النفس

جدة - نرمين السيد - وقال ميلز ـ اليوم الثلاثاء ـ إن جماعة الحوثى تحرم الحكومة اليمنية من مصادر الدخل ما يؤثر على اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية تتحلى بضبط النفس.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج قد رحب - فى وقت سابق - بتكثيف المحادثات للتوصل إلى هدنة جديدة، داعيا أطراف النزاع إلى تمديد فترة الهدوء النسبى.
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