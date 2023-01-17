انفجار ناقلة نفط فى تايلاند وفقدان 8 عمال

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة التايلاندية، انفجار ناقلة نفط فى حوض لبناء السفن على نهر ماى كلونج فى منطقة موانج غرب العاصمة تايلاند، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن فقدان 8 عمال، وتضرر منازل مجاورة.





ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن الشرطة القول إن الناقلة التى تبلغ حمولتها 6500 طن، تخضع لصيانة دورية وكانت خزاناتها فارغة. وتابعت بأن انفجارا دوى فى دائرة نصف قطرها عدة كيلو مترات، وتحطم زجاج النوافذ فى المنازل، فيما أعلنت إدارة البحرية - بعد حوالى ساعة من الانفجار - السيطرة على النيران التى اندلعت فى السفينة، ويجرى البحث عن 8 من عمال حوض بناء السفن.

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