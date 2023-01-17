الرئيس الأوكرانى: نتوقع قرارات من حلفائنا بإمدادنا بالسلاح

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميترى بيسكوف، قد أكد فى وقت سابق من اليوم الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يغير الوضع على الأرض، بل سيطيل معاناة الشعب الأوكرانى، قائلاً إنه "سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وأضاف بيسكوف أن "استمرار ضخ الأسلحة نحو النظام الأوكرانى لن يؤدى إلا لإطالة أمد النزاع، وهو ما تريده الولايات المتحدة بالفعل".
كما علق متحدث الرئاسة الروسية على استهداف مدينة دنيبروبتروفسك، قائلا: "إن استهداف المدينة لم يكن من قبل القوات الروسية، بل من قبل نظام الدفاع الجوى الصاروخى الأوكرانى".
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