مطار بغداد الدولى يعلق حركة الملاحة بسبب الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة المطار ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن تعليق الرحلات الجوية توقفت فى المطار بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 150م. وأضافت إدارة المطار أنه سيتم إعلان أى مستجدات تخص الحركة الجوية فى المطار.

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