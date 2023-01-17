«القاهرة الإخبارية»: حريق يبتلع أحد المراكز اللوجستية فى روان بفرنسا

جدة - نرمين السيد - وتداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو لألسنة اللهب تبتلع مركزًا لوجستيًا بالقرب من مدينة روان فى فرنسا، كما ظهرت أعمدة الدخان الكثيف متصاعدة من موقع الحادث.

وقال شهود عيان لـ "القاهرة الإخبارية"، إن 137 من رجال الإطفاء كانوا يحاولون السيطرة على الحريق حتى الساعة العاشرة مساء الاثنين، بمساعدة 60 سيارة إطفاء تضخ المياه لإطفاء بطاريات السيارات ورغوة لإطفاء الإطارات، والسيطرة على الحريق.

وأفاد بعض المتابعين على مواقع التواصل إن النار "ابتلعت المركز"، مؤكدين وصول رجال الإطفاء إلى موقع الحريق.

وأضح المتابعون أن الحادث وقع بسبب حريق فى بطارية ليثيوم فى المبنى الذى يحتوى على بطاريات وإطارات، فيما لم يتحدث أحد حتى الآن عن خسائر فى الأرواح.