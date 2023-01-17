بوركينا فاسو: مسلحون يختطفون نحو 50 امرأة

جدة - نرمين السيد - وووفقًا لموقع "دويتشه فيله" الألمانى، أعلنت حكومة بوركينا فاسو عن عمليات الخطف فى مقاطعة سوم الشمالية أمس الاثنين، مضيفة أن الحادثتين وقعتا يومى 12 و 13 يناير وأن البحث جارٍ عن النساء المختطفات.

وتسبب تصاعد نشاط الحركات المسلحة الذى عبر الحدود إلى بوركينا فاسو من مالى المجاورة منذ 2015، فى عمليات اختطاف من حين لآخر، ومع ذلك، يُعتقد أن هذا هو أول اختطاف جماعى للنساء فى الدولة غير الساحلية الواقعة فى غرب إفريقيا، وهى من بين أفقر النساء فى العالم.

وقالت الحكومة إن مسلحين خطفوا النساء عندما غامروا بقطف فاكهة برية خارج قرية ليكى، على بعد حوالى 15 كيلومترا (10 أميال) جنوب شرق بلدة أربيندا، حيث يحاصر المسلحون البلدة منذ أوائل عام 2019.

وقال أقارب النساء المفقودات لوكالة "رويترز" إنهم بدؤوا فى البحث عن الطعام عندما نفد فى القرية، مشيرًا إلى أن الرجال عادة ما يكونون خائفين للغاية من إطلاق النار عليهم من قبل المسلحين، لذا فإن النساء اعتدن على المخاطرة، لأنهن لم يكن حتى الآن هدفًا.

وحاصر المسلحون أجزاء من الشمال فى الأشهر الأخيرة، حيث تعتمد العديد من المناطق على الإمدادات الخارجية للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، هوجمت قافلة إمداد فى سبتمبر الماضى، مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود وتحويل إيصال الإمدادات إلى محنة خطيرة.