مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار بـ كاليفورنيا.. والشرطة: مذبحة مروعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال مسؤولون محليون إن ستة أشخاص - بينهم أم تبلغ من العمر 17 عامًا وطفلها البالغ من العمر 6 أشهر - قتلوا فى إطلاق نار فى وقت مبكر فى منزل بوسط كاليفورنيا، وإن السلطات تبحث عن اثنين على الأقل من المشتبه بهم.

استجاب نواب مقاطعة تولارى لنداء إطلاق النار بعد الساعة 3:30 صباحًا بالتوقيت المحلى يوم الاثنين، بحسب ما قاله مكتب العمدة فى بيان صحفى، مضيفًا: "اعتقد الطرف المبلّغ عن وجود إطلاق نار نشط فى المنطقة بسبب كمية الطلقات التى تم إطلاقها".

وقال مسؤول الشرطة، الشريف مايك بودرو للصحفيين "فى الواقع كان التقرير يشير إلى وجود مطلق نار نشط فى المنطقة بسبب عدد الطلقات التى تم إطلاقها"، واصفًأ الحادث بأنه "مذبحة مروعة".

وأكد بوردو أن المحققين يبحثون عن اثنين على الأقل من المشتبه بهم، مشيرًا إلى اعتقاده بوجود صلة لإحدى العصابات بعمليات القتل.

وقال الشريف إن مكتب الشرطة أجرى مذكرة تفتيش متعلقة بالمخدرات فى المنزل الأسبوع الماضى.

وتابع: "نعتقد أيضًا أن هذا لم يكن عملاً عشوائيًا من أعمال العنف. نعتقد أن هذه كانت عائلة مستهدفة".