السلفادور.. 20 انهيارا أرضيا وتضرر نحو 130 منزلا بسبب نشاط زلزالى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلنت السلطات فى السلفادور أنها رصدت نحو 219 زلزالًا منذ ظهر الأحد حتى صباح أمس الاثنين.

وقالت الوكالة إن لكن الهزات تسببت فى ما لا يقل عن 20 انهيارًا أرضيًا، مما دفع المسؤولين إلى إعلان حالة التأهب القصوى للمدن فى مقاطعة أهواشابان، مركز النشاط الزلزالى.

وأكد مدير وكالة الحماية المدنية فى السلفادور، لويس أمايا، فى مؤتمر صحفى أن العمل جارٍ على تقييم المنازل من أجل تلبية احتياجات السكان.

وأوضح خبراء من الحماية المدنية أن أكبر زلزال وقع فى الساعة 5:07 مساء يوم الأحد، بقوة 5.1 على مقياس ريختر وعمق ضحل تسعة كيلومترات فى بلدية سان لورينزو.

وتواجدت طواقم الموظفين العموميين إلى موقع الحادث يوم الاثنين لإزالة الأنقاض، فيما أقيمت ثمانية ملاجئ للطوارئ من قبل السلطات فى المنطقة.