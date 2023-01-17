جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، اليوم الإثنين، إن بلاده تتوقع تلقى أول ثلاثة مليارات يورو من حزمة مساعدات مالية كلية بقيمة 18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع.





وأضاف رئيس الوزراء الأوكرانى - فى تغريدة نشرها على حسابه الرسمى على تويتر - أن أوكرانيا والاتحاد الأوروبى وقعتا مذكرة تفاهم لتقديم 18 مليار يورو فى شكل مساعدات مالية كلية. وتابع "نتوقع أن نتلقى حصة قدرها 3 مليارات يورو هذا الأسبوع. شكراً جزيلاً لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس. سيساعد هذا فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى فى المستقبل". من جانبه، قال ماتى ماسيكاس، كبير ممثلى الاتحاد الأوروبى فى أوكرانيا ، إن الحزمة "تزيل بعض الأحمال عن ميزانية الدولة الأوكرانية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد وصول 3 مليارات يورو من المساعدات الأوروبية إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.