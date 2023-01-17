العالم اليوم - ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 04:20 صباحاً - قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جافين نيوسوم إن العواصف المطيرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلو الأخرى منذ 26 ديسمبر تسببت في مقتل 20 شخصا على الأقل.

وأضاف نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف إنها تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى يوم الاثنين.

وبينما لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار، يحث المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأميركي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.