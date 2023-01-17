ووفقًا لموقه "يورو نيوز"، بدأت رئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا العملية فى ستراسبورج يوم الاثنين للعضوين الاشتراكيين مارك تارابيلا من بلجيكا وأندريا كوزولينو من إيطاليا.
وقالت لأعضاء البرلمان الأوروبى "لقد تلقيت طلبات من السلطات المختصة فى بلجيكا للتنازل عن الحصانات البرلمانية للسيد أندريا كوزولينو والسيد مارك تارابيلا، وقد أحيلت هذه الطلبات إلى لجنة الشؤون القانونية".
كان كوزولينو ، حتى يوم الجمعة ، رئيس الوفد البرلمانى العامل مع منطقة المغرب العربى، وكان أيضًا عضوًا فى اللجنة التى تحقق فى استخدام برامج التجسس Pegasus من قبل دول ثالثة.
وفى الوقت نفسه ، صادرت الشرطة البلجيكية ما يصل إلى 1.5 مليون يورو نقدًا عبر عشرات من عمليات تفتيش المنازل والمكاتب، بالإضافة إلى طلب أجهزة كمبيوتر برلمانية لمنع محو البيانات الرئيسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الأوروبى يبدأ عملية رفع حصانة اثنين آخرين من أعضائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.