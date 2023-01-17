البرلمان الأوروبى يبدأ عملية رفع حصانة اثنين آخرين من أعضائه

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن البرلمان الأوروبى بدأ الإجراءات الرسمية لرفع الحصانة عن اثنين آخرين من أعضائه المشتبه فى ارتكابهم مخالفات فى فضيحة فساد متعلق بالمؤسسة.





ووفقًا لموقه "يورو نيوز"، بدأت رئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا العملية فى ستراسبورج يوم الاثنين للعضوين الاشتراكيين مارك تارابيلا من بلجيكا وأندريا كوزولينو من إيطاليا.

وقالت لأعضاء البرلمان الأوروبى "لقد تلقيت طلبات من السلطات المختصة فى بلجيكا للتنازل عن الحصانات البرلمانية للسيد أندريا كوزولينو والسيد مارك تارابيلا، وقد أحيلت هذه الطلبات إلى لجنة الشؤون القانونية".

كان كوزولينو ، حتى يوم الجمعة ، رئيس الوفد البرلمانى العامل مع منطقة المغرب العربى، وكان أيضًا عضوًا فى اللجنة التى تحقق فى استخدام برامج التجسس Pegasus من قبل دول ثالثة.

وفى الوقت نفسه ، صادرت الشرطة البلجيكية ما يصل إلى 1.5 مليون يورو نقدًا عبر عشرات من عمليات تفتيش المنازل والمكاتب، بالإضافة إلى طلب أجهزة كمبيوتر برلمانية لمنع محو البيانات الرئيسية.