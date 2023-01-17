كيرى: خفض الانبعاثات هي الطريقة الوحيدة لمواجهة أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وشدد جون كيرى - فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" بثتها مساء اليوم الاثنين - على أن اتخاذ إجراءات فى مجال مكافحة التغير المناخى والانبعاثات "ستجعلنا نعيش فى عالم أنظف وأكثر أمانا وصحة، وهذا أمر يصب فى مصلحة الجميع".

وأشار إلى وفاة 15 مليون إنسان سنويا حول العالم بسبب تداعيات الهواء الملوث الذى يصدر عن الانبعاثات الكربونية، ومكافحة الانبعاثات ستخفف من ذلك الرقم.

وقال المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون المناخ إن الحقيقة هى أن هناك تداعيات معتبرة جدا من أزمة المناخ، والطريقة الوحيدة لمجابهة هذه الأزمة وحماية مواطنينا وبناء اقتصاد للمستقبل هى بخفض الانبعاثات.

وحذر الدول التى لا تنخرط ولا تبدأ العمل على تقليل الانبعاثات ستتأخر كثيرا عن الركب ومواطنوها سيتضررون وستتعرقل سلاسل الإمدادات وستحدث أضرار من الأشياء التى تقع نتيجة تداعيات الطقس السيئة.

وأوضح المبعوث الأمريكى أن التدابير التى اتخذت لمواجهة التغير المناخى حتى الآن غير كافية لأن هناك أناس لديهم مصالح تجارية وآخرين من مصلحتهم ألا يتغيروا وأحيانا هناك أناس خائفون من الانتقال وفى بعض المناطق أناس مترددون فى التصديق.

وأكد كيرى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن متلزم بعمق بأن تتقدم بلاده فى مجال محاربة التغير المناخي، مشيرا إلى القانون الذى مرره الكونجرس فى هذا المجال، ووقع عليه بايدن وسيغير بقوة مقاربة الولايات المتحدة تجاه هذه القضية.

وأوضح أن القانون سيفتح المجال أمام الأبحاث والتطوير فى المجال المناخي، وسيوفر انتشارا أكبر للجهود التجريبية، معربا عن اعتقاده أن ذلك الأمر سيقود إلى ابتكار نوع جديد من التكنولوجيا ووظائف وفرص جديدة.

وقال جون كيرى إن أكبر 20 اقتصادا فى العالم مسؤولون عن 80 فى المئة من الانبعاثات الكربونية الضارة، الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية، "لكن الرئيس بايدن يقود البلاد" نحو الحد من تلك الانبعاثات.

وأضاف أنه بحلول العام 2030 ستكون 50 فى المئة من السيارات التى تبيعها الشركات الأمريكية فى الولايات المتحدة كهربائية، وبحلول عام 2035 سيكون قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء فى الولايات المتحدة 100 % خاليا من الكربون.