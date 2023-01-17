الإمارات وكوريا الجنوبية يصدران بيانا مشتركا حول مواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أصدرت كل من الإمارات وكوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا بشأن العمل المناخى، أكدا خلاله أن تغيّر المناخ يعد أحد أهم التحديات التى تواجه العالم، نتيجة لما يترتب عليه من تداعيات سلبية على الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأمنية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وشددا فى البيان، على الالتزام الجماعى بمواجهة التغيرات المناخية، وأنه لا يجب أن يتأثر بما يمر به العالم من تحديات جيوسياسية، وأزمة فى الطاقة والغذاء، وتداعيات الجائحة العالمية، وذلك خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية للإمارات.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ويون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، أن الالتزام الجماعى لمواجهة تغيّر المناخ يجب ألا يتأثر بما يمر به العالم من تحديات جيوسياسية، وأزمة فى الطاقة والغذاء، وتداعيات الجائحة العالمية.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز العمل على مواجهة تداعيات تغير المناخ على المستويَين الوطنى لكل دولة، وعلى المستوى الجماعى العالمى، مُدركَين فى هذا الصدد الحاجة الملحة للعمل على تنفيذ هدف "اتفاق باريس" المتمثل فى تفادى تجاوز الارتفاع فى درجة حرارة كوكب الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية، ومُجددَين استعدادهما للعمل معًا ومع الأطراف كافة ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لضمان التنفيذ الفعّال لمُستهدفات العمل المناخى لكلا البلدين بما ينسجم مع مساهماتهما المحددة وطنياً وأهدافهما لتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.

هنّأ رئيس كوريا الجنوبية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) فى 2023.. معبرًا عن استعداد بلاده لتقديم كامل الدعم إلى دولة الإمارات خلال رئاستها للمؤتمر.. ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن امتنانه لدعم جمهورية كوريا. وأكد الجانبان رؤيتهما المشتركة بأن يكون مؤتمر الأطراف (COP28) مؤتمرًا للتعاون وتوحيد الجهود والتركيز على إيجاد الحلول الهادفة لمعالجة التحديات العالمية المتصاعدة.

ورحّب الشيخ محمد بن زايد، باستضافة جمهورية كوريا لأسبوع التكيّف العالمى 2023 المقرر إقامته خلال شهر أغسطس من العام الجارى، والذى سيوفر منصةً يجرى خلالها استعراض مبادرات العمل المناخى وتعزيزها والممارسات الرامية إلى التكيّف مع تداعيات تغير المناخ بجانب الإسهام فى التوصل إلى نتائج مُثمرة على صعيد التكيّف والمرونة فى مؤتمر الأطراف (COP28).

أكد الجانبان إدراكهما لدور الغابات فى تحقيق التوازن المناخى، حيث تقدم حلولاً طبيعية فى مواجهة تغيّر المناخ، إضافة إلى كونها مخازن طبيعية للكربون، ومساهمتها فى الحفاظ على النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجى. وجدد الجانبان التزامهما برفع سقف الطموح العالمى للعمل المناخى وتنفيذ الالتزامات والتعهدات العالمية بشأن الغابات، بما فى ذلك إعلان" قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضى" الذى أطلق خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26).

لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى العمل المناخى، تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية الإطارية بشأن التعاون الثنائى فى مجال العمل المناخى خلال النصف الأوّل من عام 2023. حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وتعزيز قدرات التكيّف، ونشر وتوسيع استخدام التقنيات النظيفة والخضراء.