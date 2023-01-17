إصابة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة «يعبد» جنوب جنين

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية، وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين وممتلكاتهم.
وفى القدس المُحتلة، أغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم "شعفاط"، فى الاتجاهين، ومنعت المواطنين من عبوره.
وفى محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة فى بلدة "حوارة"، الجنوبية.
وقال شهود عيان إن مُستوطنًا حاول دهس أحد الصحفيين خلال تغطيته الأحداث والاعتداءات.
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