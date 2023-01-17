القاهرة الإخبارية.. عقيلة صالح يوجه الشكر لمصر لدورها فى لم الشمل الليبى

جدة - نرمين السيد - وجه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، الشكر للدولة المصرية وقيادتها والشعب المصرى العظيم، مصر التاريخ والحضارة، قائلا إن مصر لم تترك ليبيا يومًا من الأيام رغم انشغالها خاصة فى ظل هذه الظروف، ومحاولتها لم الشمل الليبى وتقريب وجهات النظر.





وأضاف "صالح"، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجى القاضى، والمذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الوثيقة الدستورية وهى دستور الأمة والدستور حتى يكون دستورا يتطلب الاستفتاء عليه، أما القاعدة فهى قاعدة واحدة من أى قانون أو تشريع قد تكون مادة أو اثنتين، مؤكدًا أن أى قانون يصل للسلطة التشريعية ويتعلق بنظام الحكم فهو قاعدة دستورية. وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه فى القاهرة هى قاعدة دستورية، مبينًا أن هناك مشروع قانون، وربما هناك تقارب فى وجهات النظر على النقاط الخلافية، وستقوم اللجنة بإحالة المشروع للمجلسين.

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