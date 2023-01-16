القاهرة الإخبارية: الصحة العالمية توصى الصين بمراقبة وفيات كورونا الزائدة

جدة - نرمين السيد - أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن تراقب الصين الوفيات الزائدة بسبب كوفيد-19 للحصول على صورة أشمل لتأثير ارتفاع عدد الإصابات بها، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





يأتى ذلك بعد أن قالت الصين يوم السبت الماضى، إن نحو 60 ألف شخص مصابين بكوفيد-19 ماتوا فى المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة (صفر كوفيد) الشهر الماضى، وهى زيادة ضخمة عن الأرقام التى أعلنتها قبل أن تواجه انتقادات عالمية بسبب البيانات المتعلقة بكوفيد-19.

وقالت المنظمة لـ"رويترز"، ردًا على سؤال بشأن الصين "توصى منظمة الصحة العالمية بمراقبة الوفيات الزائدة، مما يوفر لنا فهمًا أشمل لتأثير كوفيد-19".

وأضافت: "هذا مهم بشكل خاص خلال فترات الزيادة الكبيرة فى الأعداد عندما يكون النظام الصحى تحت ضغط كبير".

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتحدد موعد لاجتماع آخر مع مسؤولين صينيين بعد أن تحدث تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مع ما شياو وى مدير لجنة الصحة الوطنية الصينية فى مطلع هذا الأسبوع، لكنها ستواصل العمل مع الصين لتقديم المشورة والدعم.