القاهرة الإخبارية: قواعد جديدة لمنع تكرار فضيحة فساد البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - لا تزال تبعات قضية الفساد المدوية التى ضربت البرلمان الأوروبى أواخر العام الماضى تلقى بظلالها على نوابه وأنشطتهم مع الجهات المختلفة، وهو ما دفع البرلمان الأوروبى لاتخاذ سلسلة إجراءات إصلاحية ينظم بها عمل نوابه الحاليين والسابقين.





يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال الادعاء البلجيكى يحقق فى اتهامات بالكسب غير المشروع فى البرلمان بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة 1.5 مليون يورو نقدًا، وأوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلى أحد النواب الـ14 لرئيسة البرلمان الأوروبى التى تواجه اتهامات مع ثلاثة آخرين بتشكيل عصابة إجرامية وغسيل أموال. وبحسب سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة بروكسل، فإن رئاسة البرلمان الأوروبى أعدت قواعد جديدة لصدّ وسائل الضغط السياسى على المؤسسات الأوروبية كى تمنع تكرار هذه الفضيحة التى هزت البرلمان الأوروبى فى ديسمبر الماضى، واستمرار تبعاتها حتى هذه اللحظة.

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