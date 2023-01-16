اليابان.. مقتل سيدة جراء عملية طعن قرب محطة قطارات في مدينة فوكوكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 10:27 مساءً - أعلنت الشرطة اليابانية مقتل سيدة طعنا في أحد الشوارع قرب محطة للسكك الحديدية بمدينة "فوكوكا" الكائنة بمحافظة تحمل نفس الأسم وتقع جنوب غربي البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الشرطة تلقت بلاغا، مساء اليوم، بتعرض سيدة في الثلاثينات من عمرها للاعتداء على يد رجل بالقرب من محطة "هاكاتا"، مشيرة إلى أن الشرطة تجري البحث عن منفذ الطعن الذي فر من موقع الحادث.

وأفادت مصادر بأنه يُعتقد أنه تم طعن السيدة بواسطة سكين، وأنها كانت فاقدة للوعي أثناء نقلها إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاتها في وقت لاحق.