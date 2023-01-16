القاهرة الإخبارية.. عقيلة صالح: يجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الليبيين يحتاجون إلى سلطة تنفيذية، مشيرا إلى أنه يجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبى، أن منظمة الأمم المتحدة عليها احترام الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة الخبراء لبحث حلول للأزمة الليبية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى، إنه يجب تخصيص أموال الموازنة لصالح الليبيين، موضحا أن حكومة الدبيبة لم تغلق أبواب الفساد فى ليبيا.