القاهرة الإخبارية.. صالح: التدخلات الخارجية تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وشدد "صالح" فى حوار خاص أجرته "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة ترك الأمر للشعب الليبى لاختيار رئيسه، فكل ليبى له الحق فى الترشح، موضحًا وجود حالة من التقارب بين الليبيين، ومتوقعًا التوصل إلى اتفاق على المسار الدستورى الصحيح فى أقرب وقت.
وأشار رئيس مجلس النواب الليبى إلى وجود بعض الخلافات الرئيسية فى وجهات النظر بشأن الإنتخابات، بسبب إبعاد بعض الشخصيات لأنهم مزدوجو جنسية أو لعملهم فى القوات المسلحة.
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