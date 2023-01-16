القاهرة الإخبارية: العثور على الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة بنيبال

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مسؤولون فى نيبال، اليوم الاثنين أعلنوا أن الباحثين عثروا على المُسجل الصوتى فى قمرة القيادة، ومسجل بيانات من رحلة الطائرة التى تحطمت مخلّفة 70 قتيلًا على الأقل، فى أسوأ حادث طائرة بنيبال منذ 30 عامًا.





أكد المسؤولون أن البيانات على المسجلات قد تساعد المُحققين فى تحديد سبب هبوط طائرة يتى إيرلاينز ATR 72، التى كانت تقل 72 شخصًا، وأقلعت فى طقس صافٍ يوم الأحد من العاصمة كاتماندو، قبل هبوطها فى مدينة بوخارا السياحية، حيث هوت فى وادٍ يبلغ عمقه 300 متر، بين مطار بوخارا القديم الذى بنى العام 1958 والمطار الدولى الجديد الذى افتتح فى الأول من يناير الجارى.

وقال تيكناث سيتاولا، المسؤول بمطار كاتماندو، إن كلا المُسجّلين فى حالة جيدة وسيجرى إرسالهما للتحليل بناء على توصية الشركة المُصنعة، وبموجب قواعد الطيران الدولية، فإن وكالة التحقيق فى حوادث التصادم بالدولة التى تم فيها تصميم وبناء الطائرة هى جزء من التحقيق تلقائيًا، ويقع مقر شركة ATR فى فرنسا وقد تم تصنيع محركات الطائرة فى كندا بواسطة شركة Pratt & Whitney Canada.

وقالت هيئة الطيران المدنى النيبالية فى بيان، اليوم الاثنين، إنها فتشت جميع طائرات ATR 72 وATR 42 العاملة فى البلاد، منذ تحطم الطائرة، ولم تجد أى عيوب فنية فيها، فيما قال مسؤول فى هيئة الطيران إن هناك حاليًا 16 طائرة ATR 72 وثلاث طائرات ATR 42s مع العديد من شركات الطيران فى البلاد.

وارتفع عدد قتلى الطائرة إلى 70 شخصًا بانتشال قوات الإنقاذ جثتين أخريين، اليوم الاثنين، إذ عانى رجال الإنقاذ من طقس ملبد بالغيوم جابوا خلاله مضيق نهر بحثًا عن ضحايا بعد أكثر من 24 ساعة من الحادث.